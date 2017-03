Paco Jémez satisfecho con el juego de su equipo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Su equipo dejó ir dos puntos clave en la carrera por clasificar a la Liguilla, pero Francisco Jémez no le encuentra mayores falencias que la carencia de sangre fría a la hora cero. El director técnico del Cruz Azul lamenta no haber reflejado en el marcador la superioridad sobre los Tigres, aunque pide no olvidar el potencial del rival que tuvo enfrente.“Vimos un partido precioso. Estoy muy orgulloso por lo que hemos visto de los dos equipos”, asegura el español, en conferencia de prensa posterior al encuentro con los actuales campeones. “Me parece que la gente se lo pasó bien. Demostramos que no somos peores que ninguno, porque jugamos bien ante la que es la mejor plantilla del futbol mexicano”.Aunque eso no significa que esté satisfecho con sólo sumar una unidad. Solamente restan siete jornadas en la fase regular del Clausura 2017 y los 10 puntos que tiene La Máquina le colocan en una situación bastante comprometida. Una posible Liguilla se escapa cada vez más, la que sería la sexta de forma consecutiva para el club.“Veníamos de una racha buena de marcar [goles], pero no lo hemos hecho. Aun así, no le podrían algún pero al equipo”, advierte. “Ha sido el partido en el que más se nos ha exigido. Jugamos ante un rival con jugadores rapidísimos al frente”.Sus futbolistas no le quedaron. En especial Christian Giménez, quien arrancó la ovación del público al realizar una larga y veloz carrera, cerca del ocaso, para arrebatarle el balón —y frenar una clara opción de gol— al ariete francés André-Pierre Gignac.“No es Christian ese que corrió... Es un juvenil al que le hicimos la cirugía estética”, bromea el español. “Es un ejemplo para todos por el profesionalismo que siempre demuestra. Además de que me da un gran orgullo ser su entrenador”.