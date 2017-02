Giovani firma petición para permanencia de cancha gratuita en par

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El futbolista mexicano Giovani Dos Santos se sumó a la petición de vecinos de la colonia Del Valle, en Benito Juárez, para que la cancha de futbol que se encuentra en el parque Arboledas permanezca gratuita.



Durante días, colonos y usuarios de dicho espacio se han dado a la tarea de recabar firmas para evitar la privatización del espacio público.



En el formato para la obtención de firmas, se aclara que vecinos y usuarios de la cancha de futbol (tierra), localizada en el parque Arboledas, están en contra de la colocación de pasto sintético, gradas y que se cierre dicha cancha.



La delegación "está cometiendo una arbitrariedad y abuso al no consultar, escuchar ni atender las necesidades y peticiones de los vecinos", se añade.



Entre los firmantes están Giovani Dos Santos y Conan O'Brien. Al sumarse a la petición vecinal, Dos Santos comentó que la cancha de futbol debe permanecer gratuita.



"Por favor que no quiten este campo, la reta tiene que seguir, hay que promocionar el deporte para la gente", expresó el jugador de la selección nacional.



De acuerdo con Roberto Bolaños, vocero de los colonos, la lucha vecinal es para que el parque siga siendo incluyente.



"El problema es que a la cancha de fútbol le quieren poner pasto sintético y ponerle gradas. La delegación ya lo ha hecho en otras ocasiones, en el parque Álamos y en la explanada de la delegación y termina privatizándolas, a eso nos referimos, a que una empresa empieza a concesionar la cancha y para poder jugar tienen que inscribir a un equipo", comentó.



Niegan privatización



El delegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, aseguró que ningún parque de la demarcación se privatizará, sino que se efectuarán trabajos de mejoramiento y remodelación.



"En ningún momento se van a privatizar, vamos a remodelar nuestros 24 parques, vamos a tener cámaras de videovigilancia, nueva iluminación, Internet gratuito, juegos infantiles de alta calidad, ejercitadores al aire libre, rehabilitar nuestras áreas verdes y nuestras canchas deportivas de futbol, voleibol y basquetbol", sostuvo.



Entrevistado tras inaugurar el Gato Fest 2017, indicó que en algunas canchas de futbol se pondrá pasto sintético, y según los vecinos esta situación afectará el uso del parque Arboledas, pues se condiciona a utilizar cierto tipo de calzado y no todos podrán ingresar a practicar deporte.



Von Roehrich mencionó que también se rehabilitará el área cultural de los parques y se pondrán pistas de tartán para corredores, así como áreas preferentes para animales de compañía.



"En suma vamos a rehabilitar todos los parques para que el vecino se pueda apropiar del espacio público", agregó.