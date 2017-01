Horacio Nava decide seguir durante otro ciclo olímpico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ubicarse en el sitio 13 de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro el año pasado no fue un resultado satisfactorio para el andarín mexicano Horacio Nava. Sin embargo, el chihuahuense ya le dio la vuelta a la página y se alista para un nuevo ciclo; el último de su carrera.



“Al principio no estaba seguro de si seguiría o no, pero después lo pensé bien y mi objetivo es llegar hasta Tokio 2020. Además, me gustaría mucho que mi hija me viera marchar”, compartió Nava, cuyo mejor lugar olímpico fue el sexto sitio conseguido en Beijing 2008.



Este año, Horacio tiene como prioridad conseguir su boleto para el Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Londres. Para ello, debe mantenerse entre los primeros de su prueba en el nacional.



“Es un reto personal. También debo cuidarme mucho de las lesiones y elegir bien mi calendario, creo que voy a asistir a tres o cuatro competencias para evitar sobrecargar a mi cuerpo”, comentó el marchista, quien fue uno de los invitados en la presentación del Challenger de Chihuahua.



La meta de Nava para su octava participación mundialista es ubicarse entre los primeros ocho.



“Me siento motivado por iniciar un nuevo ciclo y más aún por iniciar el año con una competencia en mi estado natal. Aunque voy a competir en 20 kilómetros y no en 50, mi especialidad, creo que será bueno para mi preparación física”, finalizó el andarín, medallista de plata en la Copa del Mundo de 2010.



Challenger de altura. La subcampeona olímpica en los 20 kilómetros Guadalupe González, así como la figura australiana Jared Tallent, serán dos de las figuras que participarán en el Challenger de Ciudad Juárez que se realizará el próximo 12

de marzo.



Gustavo Álvarez, jefe técnico de la competencia, realizó el anuncio oficial de la justa que en su edición 2017 sólo contará con las pruebas de 20 kilómetros varonil y femenil, ya que los 50 de varones será una semana después en Monterrey.



La bolsa a repartir será de 36 mil dólares, de los cuales cinco mil se llevará el triunfador de cada rama.



“Nuestros seleccionados nacionales tendrán la oportunidad de irse preparando para el inicio del ciclo olímpico”, dijo Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).