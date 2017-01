Codesal afirma que regresará al futbol

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ha pasado una semana ya desde el “golpe de estado” que lo movió de la dirección del área técnica de la Comisión de Arbitraje, y Edgardo Codesal se dice recuperado y listo para volver a lo que es su vida: “El futbol... Porque voy a volver”.El doctor no se lamenta de su salida, de la que aclara, “yo me hice a un lado, no me quitaron”, y está listo para seguir en la lucha.“Obviamente volveré. Mi vida ha girado en dos aspectos: La medicina, de la que ya estoy retirado, y el arbitraje, el futbol en todas las ramas. El futbol es mi vida, y no lo voy a abandonar”, reitera.Para desintoxicarse prefirió no ver ningún juego de la fecha 2. “Ahora sí me tomé un descanso completo. No miento. Me he dedicado a descansar, a estar en familia. Sólo me enteré de los resultados por el teléfono, pero no vi un sólo juego”, asegura.Al paso de los días, afirma, tomó la mejor decisión al renunciar a la Comisión de Arbitraje. “No tenemos hoy la vocación antigua de querer ser en la cancha un juez y sobre todo no hay disposición para trabajar y mejorar. Hoy hay mucha comodidad, exigencia, y menos entrega. Al final, yo veía muchos resultados que no me satisfacían, y cuando les exigí más, no les gustó, sobre todo a los más fuertes”.No candidatea a nadie, “pero quien llegue debe conjuntar todas las voluntades, convencerse que la única forma de mejor es trabajar; errores siempre va a haber, pero pueden ser menos si se trabaja. Marco [Rodríguez], Armando [Archundia], Mauricio [Morales] o [Rodoldo] Sibrián, de El Salvador, son gente con capacidad que pueden con el puesto, pero la clave es consolidar la voluntad del grupo”, finaliza.No hay pruebas contra PeñalbaGabriel Peñalba la libró. El volante del Cruz Azul no será castigado por la Comisión Disciplinaria, que desestimó la protesta de Pumas de la UNAM, sobre que el argentino le había escupido a su delantero, Nicolás Castillo.Mediante un comunicado, se informó: “Después de haber analizado las pruebas existentes y entrevistado a las partes, se determinó: “No sancionar al jugador Gabriel Peñalba, debido a que no se encontraron elementos contundentes para determinar que existió dicha agresión del jugador cruzazulino sobre el universitario”. De todas formas, Peñalba no jugará en la jornada tres, por haber sido expulsado.