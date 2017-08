Eduardo Coudet más positivo ante triunfo de Xolos

TIJUANA, Baja California(GH)

Un Eduardo Coudet más sonriente, más bromista de lo normal comentó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la idea es “tratar de sostener en el tiempo esos primeros 45 minutos”.



El entrenador argentino habló de situaciones puntales. Además de su primer triunfo en Liga MX, resaltó un aspecto anímico, “sobre todas las cosas, es el sentirse bien jugando al futbol, es la ganancia más grande que tuvimos hoy”.



Acerca de un sistema de juego que no le había apreciado en sus primeros juegos como estratega de Xolos indicó, “no me apegó a un sistema, no quiere decir que todos vayamos a salir así”. Lo que si dejó en claro es que la actitud no es negociable.



También rememoró las condiciones en las que tomó al equipo, “una cosa es reforzar un equipo y otra es rearmarlo”.



Y confirmó los rumores que ponen al argentino naturalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe como nuevo refuerzo del equipo.



“Todavía no está abrochado, hay chanche, es jugador de nivel internacional, buen jugador, tiene muchas ganas de venir, está entusiasmado, con predisposición”.



Iturbe es un extremo por derecha de perfil zurdo, rápido, que viene de la Roma, llegaría al equipo por una cifra de cinco millones de euros.