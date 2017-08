información relacionada Fotogalería Xolos suma su primer triunfo en la Apertura 2017; derrota a Santos

TIJUANA, Baja California(GH)

Parece que Xolos ya se adaptó al estilo de juego de Eduardo “Chacho” Coudet, con notable mejoría en todas sus líneas, venció a Santos 2-0 para conseguir su primera victoria en el Apertura 2017.



Además, el refuerzo estelar, Gustavo Bou marcó su primer tanto en el Estadio Caliente y desquició a la defensa santista a lo largo del encuentro. Jugó, hizo jugar y le regaló pinceladas a la tribuna.



Los numeritos pueden cambiar, pero la idea prevalece. Eduardo Coudet mandó una formación inusual en su corto lapso con Xolos, una línea de tres defensores al fondo, dos carrileros, un mediocampo con tres elementos y dos jugadores en ataque.



La intención fue la misma que mostró en Rosario Central. Una defensa ordenada, precisa, con salida limpia, una media organizada, dinamismo en ataque e intensidad cuando no se tiene el esférico.



El primer tanto cayó al minuto 22, en una jugada por izquierda, Luis Ángel Mendoza cedió para Ignacio Malcorra, quien centró raso al área chica donde Gustavo Bou definió con pierna izquierda para festejar su primer tanto en el Mictlán.



A nueve de finalizar el primer tiempo, Malcorra gestó una pared con Damián Musto, y el camiseta diez de Xolos, entró a velocidad al área grande por el sector izquierdo y tiró un misil al arco que defendió Jonathan Orozco para el 2-0.



Para el segundo tiempo siguió el momento rojinegro, aunque los Guerreros dieron avisos, al 52, Julio Furch no pudo desviar con dirección de gol un servicio y cuatro minutos más tarde, Osvaldo Martínez impactó al larguero. A diez del final, impactó de cabeza en un remate picado cerca del poste.



XOLOS 2-0 SANTOS





ESTADIO CALIENTE

Goles: TIJ: Gustavo Bou 22’, Víctor Malcorra 36’

Árbitro: Diego Montaño

Asistencia: 26 mil 333 espectadores

Próximos juegos: Querétaro vs. Xolos el martes 22 de agosto; Santos vs. Chivas miércoles 23 de agosto