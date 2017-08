América por el liderato general visita a Lobos BUAP

(Tomada de la Red)

América parece haber encontrado el camino de la victoria de la mano de su técnico Miguel Herrera, luego de que las Águilas suman ya su quinta victoria consecutiva (tres de Liga MX y dos de Copa MX) y buscarán este sábado en su visita a Lobos BUAP continuar con esa racha que los ubica en la segunda posición de la tabla general con nueve unidades.Si bien, el equipo de Coapa perdió sus duelos de arranque en ambas competencias, el “piojo” supo imprimir de nuevo esa garra ganadora que caracteriza a sus equipos, en el nido, por lo que los jugadores se sienten motivados a seguir ganando.Además, la competencia que genera tener equipo completo, motiva a sus integrantes a tratar de no cometer errores y es justo eso lo que buscarán ante el benjamín de la Liga MX, equipo que comandado por Rafael Puente tuvo un gran arranque de torneo, que los mantuvo en la cima del torneo hasta el fin de semana pasado, cuando tras la derrota ante los Pumas, bajaron tres peldaños en la tabla general, para ubicarse en el cuarto sitio.El técnico de Lobos BUAP, quien sólo sumó 10 minutos en la primera división en su carrera como futbolista, recibió esa oportunidad de manos de Miguel Herrera, quien era el técnico del Atlante, equipo al que Puente del Río fue cedido por los Pumas, por lo que según comentó en conferencia, le tiene un gran cariño y respeto al “Piojo”, y es precisamente por eso, que intentará salir victorioso el próximo sábado.América reportó que Agustín Marchesín está listo para el encuentro del fin de semana, tras haber abandonado el entrenamiento del martes con una lesión en la espalda y cuello. Además, señalaron que Mateus Uribe todavía presenta molestias en la cadera, por lo que no hará su debut esta semana.Lobos BUAP es el ligero favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo, ya que si ganan se paga +150, mientras que se ofrece +187 por la victoria de las Águilas.El empate ofrece +220. Los momios indican que si llegan empatados al medio tiempo y ganan los locales se paga +500.Si gana el América se ofrece +550 y si el partido termina empatado se da +450.Mientras que Oddsshark señala que el over de 2.5 goles paga -134 y el under +105.Pronóstico: Lobos BUAP 1-1 América