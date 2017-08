Pumas quiere acabar con la hegemonía de Tigres

(Tomada de la Red)

Pumas no cuenta con agradables antecedentes ante Tigres. Fueron goleados 4-0 el torneo pasado y 5-0 en la liguilla del Apertura 2016.Sin embargo, ahora visitan el Estadio Universitario como noveno lugar de la tabla con 6 puntos, ligeramente mejor que sus rivales que son décimo primeros con 5 unidades.Además, los regiomontanos tienen la presión de que perdieron sus dos últimos compromisos (ante Pachuca y Atlético Zacatepec por 2-1).El partido será el reencuentro de Ricardo Ferretti con su exequipo y también con su exjugador y actual estratega rival, Paco Palencia.Pumas tiene dos ventajas fuertes. Primero, que tiene al líder de goleo, Nicolás Castillo, entre sus filas, y segundo, que puso fin a una racha de cuatro juegos sin victoria al vencer 2-0 a Lobos la jornada pasada.Para su mala suerte, no ha podido ganar a Tigres en sus últimos cinco compromisos, incluyendo las goleadas previamente mencionadas.Otro elemento que agregará interés al partido será que Pumas firmó a Marcelo Díaz como refuerzo cuando su rival lo había buscado previamente.Las apuestas deportivas indican que Tigres está más cerca de ligar otra victoria sobre Pumas.El triunfo local paga -163, el empate +280 y la sorpresa de los visitantes, +475.Los momios además otorgan -118 por un over de 2.5 goles y -112 por un under. Si los dos equipos marcan se ofrece también -118.Un 1-0 local da +600 y +1600 si es para los visitantes; el 2-0 da +750 y 0-2, +3300.En caso de un empate a cero se otorga +800 y a uno, +600. Oddsshark añade que la victoria de Tigres con un over de 2.5 goles paga +155, pero si Pumas se impone en esa misma condición se da +700.PRONÓSTICO: Tigres 3-0 Pumas