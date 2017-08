Valencia ficha al zaguero brasileño Gabriel Paulista

VALENCIA, España (AP )

Valencia fichó al zaguero brasileño Gabriel Paulista de Arsenal.



El club inglés confirmó el viernes la venta del defensor central, que jugó dos años y medio en Londres. No dio detalles sobre la cifra.



Gabriel no pudo afianzarse como titular en el equipo de Arsene Wenger tras llegar procedente del Villarreal.



Primero fue suplente de Laurent Koscielny y Per Mertesacker, y después llegaron Shkodran Mustafi y Rob Holding en 2016 para sumarse a la competencia por un puesto de central.



El brasileño fue titular en un total de 37 partidos.