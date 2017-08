Incertidumbre sobre futuro de varias figuras en Europa

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

El mercado de transferencias del futbol europeo cierra a fines de agosto, y la incertidumbre todavía rodea el futuro de varias estrellas.



Un vistazo a la situación de Kylian Mbapé, Philippe Coutinho, Alexis Sánchez y otros jugadores.



___

KYLIAN MBAPPÉ (Mónaco)



El delantero francés de 18 años es uno de los jugadores más codiciados del planeta y parece estar empeñado en irse al Paris Saint-Germain, donde jugaría junto con Neymar.



El brasileño costó 222 millones de euros (262 millones de dólares) al PSG, un récord para el fútbol, y el club parisino tendría que desembolsar otros 160 millones de euros (187 millones de dólares) por Mbappé. Real Madrid habría fracaso en un intento por llevarse al precoz talento.



Mónaco ya vendió a cinco jugadores del plantel que ganó el título de Francia la temporada pasada.



Mbappé no jugó el fin de semana pasado en la primera fecha de la liga francesa, y ni siquiera fue convocado para el partido del viernes en Metz por la segunda fecha.

___

OUSMANE DEMBÉLÉ (Borussia Dortmund).



Barcelona tiene dinero de sobra después de vender a Neymar por una fortuna, y tiene la mira puesta en Dembélé para reemplazarlo.



Dortmund rechazó la primera oferta del Barsa por el delantero francés, supuestamente por 85 millones de euros (100 millones de dólares) con otros 20 millones de euros (23,4 millones de dólares) en bonificaciones, y el club alemán no ha recibido otra oferta.



Dembélé, de 20 años, sigue suspendido por Dortmund tras ausentarse de un entrenamiento la semana pasada. Según reportes, ni siquiera tiene contacto con el club y se habría ido de Alemania.



Dortmund supuestamente pide 150 millones de euros (176 millones de dólares) por Dembélé, quien tiene contrato hasta 2021 tras llegar procedente de Rennes la temporada pasada.

___

PHILIPPE COUTINHO (Liverpool)



El volante brasileño también está en la mira del Barcelona, que ha presentado tres ofertas a Liverpool por el jugador.



Liverpool rechazó ambas y los dueños del equipo emitieron un comunicado en el que aseguraron que Coutinho no sería vendido este mercado. Coutinho respondió presentado una solicitud oficial de transferencia.



Coutinho no estuvo en el primer partido de Liverpool en la temporada de la liga Premier, un empate 3-3 ante Watford, ni en la victoria 2-1 en Hoffenheim por la fase preliminar de la Liga de Campeones.

Según el club, se ausentó por una lesión de espalda, aunque no hay un plazo para su regreso a la cancha.



Coutinho llegó a Liverpool en enero de 2013 procedente del Inter de Milán.

___

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal)



Los reportes sobre la posible partida de Sánchez es un ritual que se ha repetido en las últimas temporadas, pero que cobró fuerza este verano después que Arsenal no logró clasificarse a la Liga de Campeones por primera vez desde que llegó el técnico Arsene Wenger.



El delantero chileno no ha dicho que se quiera ir de los Gunners, pero eso no ha aplacado los constantes rumores de que podría terminar en algún otro equipo grande de Europa. Incluso su compatriota y estrella de Bayern Munich, Arturo Vidal, lo exhortó públicamente para que le sume en Alemania.



Las conjeturas se avivaron porque Sánchez fue marginado de los dos primeros partidos de la temporada de la liga Premier, la semana pasada y esta semana, supuestamente por una lesión, aunque podría volver a la cancha el próximo fin de semana ante Liverpool.



Wenger ha dicho que no tiene planes de vender al goleador de 28 años. Sánchez está en la última temporada de su contrato con Arsenal, a donde llegó en 2014 procedente del Barcelona.

___

DIEGO COSTA (Chelsea)



El delantero hispano-brasileño tiene un pie y medio fuera de Chelsea, pero no está claro cuál es su futuro.



El técnico Antonio Conte informó a Costa desde la temporada pasada que no lo tenía en sus planes para esta campaña, aunque el ariete no fue transferido a ningún otro equipo.



Costa no se presentó a la pretemporada de los Blues y tampoco se incorporó al plantel. Su destino predilecto es Atlético de Madrid, el equipo con el que brilló antes de irse a Chelsea en 2014, pero ese club no puede incorporar jugadores hasta enero por una sanción de la FIFA.



___

DAVINSON SÁNCHEZ (Ajax)



El central colombiano se perdió el primer partido de la temporada de Ajax, un revés 2-1 ante Heracles Almelo en la liga holandesa, porque la dirigencia del equipo dijo que no tenía la cabeza en el partido.

Tampoco jugó el jueves en la derrota 1-0 ante Rosenborg en las eliminatorias de la Liga Europa.



Sánchez, elegido como el mejor jugador de Ajax la temporada pasada, estaría cerca de ser transferido a Tottenham.