La ilusión sigue intacta: Lajud

TIJUANA, Baja California(GH)

El arquero de Xolos, Gibran Lajud, comentó acerca de las intenciones del equipo de cara al arranque del Apertura 2017.



El guardameta Gibran Lajud comentó sobre que la ilusión por ser campeones sigue intacta, pero dijo que van paso a paso y que la primera intención es calificar a liguilla.



“Yo terminé satisfecho el torneo pasado, cumplí mis objetivos personales, no se dio el objetivo primordial, que era el ser campeones, pero la ilusión sigue intacta, estamos trabajando para mejorar y conseguir grandes cosas”, expresó.



“En Tijuana nos hemos acostumbrado a buscar desde la fecha 1 a la 17 el ganar, ganar y sumar puntos, porque no hacerlo en primer lugar, no es algo que nos asuste, que nos traiga malas memorias” complementó.



También, se expresó sobre lo que ha repercutido la llegado del portero Antonio Rodríguez a los canes aztecas.



“La llegada de Toño es algo que siempre se espera en un equipo, la competencia es sana, es ideal para crecer, realmente siempre he estado acostumbrado a eso, esta no va a ser la excepción, es algo que motiva, que exige”, explicó.



Xolos debutará de local en el Apertura 2017, recibirá a Cruz Azul a las 19:00 horas el próximo viernes.