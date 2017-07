Ex boxeador Taylor arrestado de nuevo

MAUMELLE, Arkansas(AP )

El ex campeón mundial de los pesos medianos Jermain Taylor fue arrestado el martes tras al parecer morderle el rostro y un brazo a una mujer y amenazar con matarla.



La policía en Maumelle, un suburbio de Little Rock, dijo que Taylor, de 38 años, fue arrestado en su casa a las 3 am. Fue dejado en libertad horas más tarde. Los archivos judiciales no señalan que se hayan presentado cargos.



Taylor cumple actualmente una sentencia suspendida a seis años de prisión tras declararse culpable de nueve delitos graves en el 2015, incluyendo un tiroteo en el que resultó críticamente herido un primo suyo, Tyrone DaWayne Hinton.



Taylor no se presentó en una audiencia en la corte en junio en una demanda presentada por su primo por el incidente y representantes del ex púgil dijeron entonces que éste se encontraba en Florida sin dinero.