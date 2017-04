"Checo" Pérez tiene la racha más larga de carreras con puntos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Puede ser que Sergio Pérez no consiga muchos podios durante la temporada —en los primeros tres Grandes Premios del año la mejor posición que ha alcanzado es la séptima, en Australia y Bahrein—; y “Checo” tiene mucha dificultades en alcanzar los tres mejores puestos en los circuitos de la Fórmula Uno, pero lo que sí tiene el oriundo de Guadalajara son puntos.El volante de Force India tiene 13 carreras consecutivas con unidades, la racha más longeva en la actualidad.Pérez le saca cinco a sus más cercanos perseguidores, los múltiples campeones del mundo Lewis Hamilton , de Mercedes, y Sebastian Vettel, de Ferrari, ambos con ocho.“Se trata de nuestra decimotercera carrera consecutiva dentro de la zona de puntos, un éxito increíble”, declaró el tapatío el domingo, después de su participación en Bahrein.En los registros de la organización la racha del tricolor es la vigésima primera entre las mejores de la historia y con una más alcanza la posición 14 que compartiría con el ya retirado Mark Webber y Vettel, en sus mejores épocas con Red Bull.“Checo” ha convertido de Force India en una escudería competitiva.La temporada pasada Pérez logró colar al equipo a la séptima posición. Solamente fue superado por los volantes de las grandes industrias como Mercedes, Ferrari y Red Bull, todo gracias a conseguir puntos en la última decena de competencias.Con las tres primeras carreras del año Sergio quiere mantener su nombre entre los mejores 10 de cada Gran Premio.Sin embargo, nunca ha podido lograr un título, y sólo tres pilotos con mejores rachas que él en la historia no fueron campeones en la máxima organización de automovilismo. El australiano Daniel Ricciardo,con 17; su compatriota Webber,14, y el argentino Carlos Reutemann sumó 15 GP con unidades.Todos ellos estuvieron dentro del podio de una temporada, mientras que “Checo”, en esta marca de 13, no se ha subido. El finlandés Kimi Räikkönen tiene el récord con más carreras consecutivas con puntos. Entre Bahrein 2012 y Hungría 2013, el piloto, en ese entonces de Renault, fueron 27 competencias donde sumó unidades.