El regreso a TDN no fue por dinero: José Luis Higuera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José Luis Higuera, CEO del Grupo Omnilife-Chivas, estuvo ayer lunes en el programa de "Futbol Picante" de ESPN para hablar todo lo relacionado sobre el regreso de Chivas a Televisa y del futuro de la plataforma Chivas TV.Higuera fue cuestionado en diversas ocasiones por su regreso a Televisa; sin embargo, el dirigente rojiblanco aseguró que su regreso a la televisión no fue únicamente por dinero.“Todos lo hacemos por dinero y no tiene nada de malo. No es un delito que Jorge Vergara quiera ver a su empresa en los primeros planos. El regreso a TDN no fue por dinero. Es un ingrediente extra”, comentó Higuera en entrevista para ESPN.Asimismo, el CEO de Grupo Omnilife-Chivas no considera fracasó el regreso del Rebaño Sagrado a la televisión, ya que, dice, “regresaron a Televisa a través de TDN por una segunda cláusula que existía en el contrato con Televisa”.Por otra parte, José Luis Higuera y el comentarista Jorge Pietrasanta se enfrascaron en una discusión por los tuits en los que ambos se atacaban.El comentarista de ESPN le reclamó a Higuera el tuit en el que se dirigía a Arturo Rivera y a él como "Viruta" y "Capulina", a lo que el directivo de Chivas respondió que Pietrasanta también lo ha insultado.Al finalizar el programa, Higuera y Pietrasanta se dieron las manos a petición del periodista José Ramón Fernández.