Arsenal sufre otro revés, peligran puestos europeos

WEST BROMWICH, Inglaterra (AP )

Arsenal sufrió su cuarto revés en sus cinco últimos partidos por la liga Premier al caer el sábado 3-1 ante West Bromwich Albion, y el equipo dirigido por Arsene Wenger puso en peligro sus posibilidades de clasificarse a la próxima Liga de Campeones.



Los Gunners se mantuvieron en el quinto lugar, a cinco puntos del cuarto Liverpool que ocupa la última plaza de Champions. Sin embargo, podrían estar más lejos al finalizar fecha 29 en la que Liverpool enfrenta el domingo a Manchester City.



El sexto Manchester United le pisa los talones y puede desplazarlo del quinto lugar con una victoria el domingo ante Middlesbrough. Arsenal quedó a 19 puntos del puntero Chelsea, que se impuso 2-1 en su visita a Stoke.



"Lo sentimos por los hinchas, porque para un club como Arsenal no es aceptable perder de la manera que lo hicimos", dijo el volante Alex Oxlade-Chamberlain.



La defensa de Arsenal volvió a ser su gran problema, al permitir un par de goles de cabeza de Craig Dawson en jugadas de tiros de esquina. Hal-Robson Kanu metió el otro gol de West Brom, mientras que el chileno Alexis Sánchez descontó por el equipo londinense.



"Sabíamos quiénes eran sus hombres peligrosos y no pudimos detenerlos, y eso es muy decepcionante", concedió Oxlade-Chamberlain. "Evaluaremos eso para ver qué salió mal".



Una avioneta sobrevoló el estadio de West Brom con una enorme pancarta con el mensaje "No más contrato Wenger fuera". En las gradas, hinchas también desplegaron pancartas con el mensaje "Wenger fuera", tras hartarse de la gestión del técnico francés que no gana el título de la liga Premier desde la campaña de 2003-04.

El contrato de Wenger expira al final de la temporada.



En el último mes, Arsenal fue eliminado por Bayern Munich en los octavos de final de la Liga de Campeones — con un humillante marcador global de 10-2— y apenas ganó dos partidos, ambos contra equipos de la quinta división en la Copa de la FA.



"Tenemos que seguir luchando, porque las cosas no nos han salido bien últimamente", dijo Oxlade-Chamberlain. "Estoy seguro que tampoco serán más fáciles a partir de ahora".



West Brom, por su parte, marcha octavo y llegó a 43 puntos, para mantener a flote sus esperanzas de clasificarse a la próxima Liga Europa.