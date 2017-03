Xolos evita segunda derrota

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Juan Lucero salió de la oscuridad de la banca y con un tanto en tiempo de compensación salvó al perro de una derrota ante Santos.Con el gol del argentino, Tijuana igualó a un tanto con la escuadra lagunera y continúa en la parte alta de la tabla, al llegar a 17 puntos.Mientras que Santos arribó a 13 unidades y se estancó en el octavo lugar general, pero lo peor para ellos es que si Morelia, Querétaro o Chiapas ganan lo sacarán de zona de clasificación para la Liguilla.La primera jugada de peligro se dio a los 19 minutos, cuando Walter Rodríguez sacó un tiro de media distancia que el portero Gibrand Lajud tapó a dos manos y en el contrarremate Juan Carlos Valenzuela evitó el gol al desarmar en el área a Julio Furch, quien se disponía a fusilar la puerta fronteriza.Sin embargo, dos minutos más tarde, Osvaldo Martínez tomó un balón afuera del área y con un fogonazo de media distancia mandó la pelota a la red para poner el 1-0 en el pizarrón.Los de casa estuvieron cerca de la igualada a once minutos de irse al descanso. Víctor Malcorra envió un centro raso que rebotó en un pie de Néstor Araujo y de no ser porque el balón le rebotó en el cuerpo al arquero Jonathan Orozco el marcador se hubiera igualado.Par la segunda mitad, Ulises Rivas tuvo el segundo, pero no supo resolver. Milton Caraglio intentó despejar en su área el balón, pero no lo hizo bien y el rebote le cayó a Rivas, quien sacó un disparo de primera intención y mandó su balón arriba del travesaño.Los Xolos no se dieron por vencido y en esta ocasión fue Caraglio el que remató a bocajarro, pero el portero Orozco mandó a tiro de esquina.A cuatro minutos del final, Djaniny Tavares sacó un disparo en el área, que el arquero de Xolos desvió a una mano.Al final, Guido Rodríguez fue expulsado por recibir doble tarjeta amarilla por una patada que le dio a Tavares, con quien tuvo pique todo el juego y al último no aguantó la presión.Cuando el partido agonizaba, apareció Avilés Hurtado, quien sacó un cañonazo que Jonathan Orozco alcanzó a tapar a dos manos, pero el rebote le quedó a Juan Lucero, quien agradeció el regalo del arquero y envió el balón a la red para el 1-1 final. Miguel Herrera , técnico de los fronterizos, se fue expulsado del juego.