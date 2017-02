Luis García reconoce que fue el culpable

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La goleada 5-0 de hace 20 años que sufrió el América lavolpista ante el Guadalajara encontró a sus culpables rápidamente: “El Bigotón” y Luis García.



El hoy comentarista de televisión se hizo expulsar en el amanecer del partido. Acción que definió el rumbo del partido hace 20 años.



“Pesó bastante mi expulsión. Soy el gran culpable”, reconoció el ex delantero emplumado, dos días después del histórico resultado en el estadio Jalisco.



Pero dejó en claro: “No creo ser el único culpable. Fue un crimen lo que hice. Jugamos espantosamente mal. Cuando me va bien no hago fiestas y cuando me va mal, no me voy a poner a llorar”. García, incluso, defendió a su entrenador, “porque eché a perder el partido”.



Contrario a la fama que tiene actualmente, La Volpe se mostró autocrítico en aquella ocasión.



“Me equivoqué. Un técnico de equipo grande debe contrarrestar cuando está en inferioridad numérica y no lo logre”, justificó el argentino.