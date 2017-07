Agradecen a Corona

San Antonio, Texas()

José de Jesús Corona y el travesaño salvaron a México contra Curazao... ¡¿Qué?!



El "Tricolor" venció 2-0 al cuadro antillano, amarró la clasificación a cuartos de final como líder del Grupo C y el jueves frente a Honduras, pero el partido en el Alamodome incrementa las dudas porque el portero mexicano tuvo que emplearse a fondo, en un partido con un resultado engañoso.



Juan Carlos Osorio se morirá con la suya y realizó 10 movimientos. Uno de los cambios fue poner al sonorense César Montes de inicio en la defensa azteca.



Antes de que México anotara, Curazao hizo sudar al "Tri". Gino van Keesel voló el balón y luego exigió a "Chuy" Corona, quien desvió el esférico de forma extraordinaria, abajo, tras un tiro raso. Después, el árbitro le perdonó un penal a Jair Pereira sobre Leandro Bacuna.



No sólo fueron las rotaciones. Montes, Luis Rodríguez, Jorge Hernández, Érick Gutiérrez, Martín Barragán, todos ellos fueron imprecisos, perdieron la pelota, pusieron en riesgo el trabajo defensivo, sufrieron ante la intensidad del rival, que, no obstante, se desmoronó en el 22’ cuando Raúl López desbordó por derecha y mandó un extraordinario centro a segundo poste, en donde apareció Ángel Sepúlveda para abrir el marcador.



En el segundo tiempo otra vez Curazao puso a sufrir a México, primero con un tiro de Van Keesel que Corona desvió con el pie derecho, luego el tiro de Gevaro Nepomuceno que reventó el travesaño, y una vez más otro tiro de Van Keesel que tapó Corona aunque ya se había señalado fuera de lugar.



El ingreso de Elías Hernández al 57’ por Luis Rodríguez cambió el rostro del Tricolor; el extremo tuvo tres buenos disparos a gol y luego Jair Pereira estrelló el esférico en el travesaño, antes de que al 91’ Edson Álvarez se estrenara como goleador del "Tri" al aprovechar un rebote y mandar el balón pegado al poste derecho.