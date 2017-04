Arsenal por fin gana de visita

MIDDLESBROUGH, Inglaterra(AP )

Alexis Sánchez y Mesut Ozil aportaron los goles para que Arsenal obtuviera su primer triunfo como visitante en tres meses dentro de la Liga Premier, al superar el lunes 2-1 a Middlesbrough.



El chileno Sánchez abrió el marcador mediante un tiro libre con una comba sensacional pero el español Álvaro Negredo igualó en el complemento.



Sánchez participó también en el tanto de la victoria a los 71, con un centro que Aaron Ramsey bajó con el pecho para que la pelota quedara a disposición de Ozil.



Gracias a la victoria, Arsenal revivió en la lucha por los boletos a la Liga de Campeones. Los "Gunners" no ganaban en patio ajeno desde el 14 de enero, cuando se impusieron al Swansea.



Ahora se ubican en el sexto lugar. Y aunque Manchester City está siete puntos adelante, como poseedor del cuarto pasaje para la "Champions", Arsenal tiene un partido menos.



"Pueden ver que no estamos jugando con plena confianza en algunos momentos, pero lo que más queríamos era ganar", destacó el técnico del conjunto londinense, Arsene Wenger.



"En general, el compromiso y la concentración estuvieron ahí. Cuando estás en una situación de falta de confianza, sabes que ésta vuelve lentamente y sólo los resultados la ayudan".



Arsenal había ganado sólo uno de sus cinco cotejos anteriores en la Premier. El triunfo del lunes llegó tras una serie de ajustes realizados por Wenger en la formación, colocando una línea de tres hombres atrás.



"Creo que esto aportó más estabilidad en los balones largos", dijo. "Sabíamos que enfrentaríamos ataques más directos, y recientemente eso nos ha generado problemas. A veces, cuando a un equipo le falta confianza, un cambio en el sistema puede ayudar a que creamos en algo diferente"



El objetivo de Middlesbrough se limita a permanecer en la Premier. La derrota lo deja a seis puntos de la zona de seguridad, cuando le restan seis compromisos.



"Este equipo no sabe rendirse y no parará jamás", prometió el entrenador interino Steve Agnew. "Necesitábamos jugar adelante un poco antes, y creo que lo hicimos. Cuando anotamos, pensé que empezaríamos a presionarlos. Recibimos otro gol, lo que nos dejó en una situación desventajosa, pero tuvimos oportunidades".