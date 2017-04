Bale se perderá duelo de vuelta ante Bayern

MADRID (AP )

El Real Madrid no contará con Gareth Bale en su partido del martes en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich.El técnico Zinedine Zidane informó que el extremo galés no se ha recuperado por completo de una lesión muscular en su pierna derecha y se perderá el juego de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu.El campeón defensor venció al Bayern 2-1 la semana pasada en Múnich."Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar", declaró Zidane el lunes. "Tiene ilusión por volver, ha trabajado mucho y se merece estar con nosotros cuanto antes. Espero que pueda estar para el 'Clásico' (ante Barcelona) pero no lo aseguro. Lo iremos viendo día a día".El Real Madrid recibe al Barsa en duelo de la liga española el domingo en un encuentro clave en la lucha por el título. El Madrid, que aspira a su primer título de liga desde 2012, tiene una ventaja de tres puntos y un partido pendiente.Bale tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo del partido ante el Bayern y no jugó en el compromiso de su equipo en la liga española frente al Sporting de Gijón el sábado.El galés de 27 años estuvo inactivo por cerca de tres meses al inicio de esta temporada después de someterse a una cirugía de tobillo derecho.Zidane no indicó quién sustituirá a Bale, pero se espera que Francisco "Isco" Alarcón —que anotó dos veces para guiar al Madrid a un triunfo de 3-2 sobre el Sporting— sea incluido en la alineación titular. Entre las otras opciones del técnico francés se encuentran Marco Asensio y Álvaro Morata.