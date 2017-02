Reporte toxicológico de Yordano Ventura no será publicado

KANSAS CITY, Missouri(AP )

El reporte de toxicología sobre el accidente automovilístico en el que murió el abridor de los Reales de Kansas City Yordano Ventura el mes pasado en la República Dominicana no será dado a conocer al público.



Tessie Sánchez, portavoz de la oficina del fiscal general del país caribeño, dijo que el reporte no es un documento público, reportó el jueves el periódico The Kansas City Star (http://bit.ly/2ldVdLC ).

Las conclusiones solamente serán entregadas a la familia y los abogados de Ventura.



Ventura tenía 25 años cuando murió el 22 de enero en una carretera hacia el pueblo de Juan Adrián, unos 70 kilómetros (40 millas) al noroeste de Santo Domingo. El derecho jugó toda su carrera en las mayores para los Reales, con un récord de 38-31 y promedio de efectividad de 3.89.



Los resultados del examen de toxicología son una parte importante a la hora de determinar si los Reales están obligados a pagar el resto del contrato de Ventura, valorado en 20,5 millones de dólares.



Inicialmente, los funcionarios del club dijeron que se les dijo que los análisis serían completados en unas tres semanas.



Fox Sports reportó el mes pasado que el contrato de Ventura con los reales incluía una cláusula que podía anular pagos en caso de heridas o muerte causadas por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Si los Reales tienen que pagar el resto del contrato, el seguro cubriría parte de la suma.