Boxeador golpea y casi mata a su hija de 8 años

YUCATÁN(SUN)

El boxeador profesional Eduardo 'Lalo’ Torres se encuentra prófugo de la justicia después de golpear y tratar de asesinar a su hija de ocho años de edad.



En la Fiscalía General del estado de Yucatán se interpuso una denuncia contra Torres por parte de su ex esposa, después de que el pugilista golpeara con los puños, los pies e intentara ahorcar a su hija mayor.



'Lalo' se encontraba en estado de ebriedad cuando realizó toda esta serie de hechos el 8 de enero pasado, según la demanda interpuesta por la ex esposa del pugilista y madre de sus tres hijos (8, 6 y 4 años, respectivamente).



En la demanda, se detalla que Torres se despertó y levantó a punta de golpes a su hija, quien dormía en una hamaca, y la comenzó a agredir de una forma brutal hasta que la dejó toda lastimada, y no permitió que ninguno de sus tres hijos saliera a la calle en los siguientes tres días.



La madre del menor aprovechó un descuido del pugilista para recuperar a sus tres hijos, a los cuales Torres mantuvo bajo su tutela después de que corriera a la mujer de su casa.



La niña fue llevada al hospital “Agustín O'Horán” y permaneció ahí durante tres días. El viernes fue dada de alta.



Eduardo Torres se mantiene prófugo y las investigaciones continúan para dar con su paradero.