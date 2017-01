Dibujos de Muhammad Ali donados al centro con su nombre

LOUISVILLE, Kentucky(AP )

Cuando Muhammad Ali no estaba tirando jabs o bailando en el cuadrilátero, a veces dibujaba.Ahora, 15 dibujos del legendario púgil fueron enviados al Centro Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.Los dibujos fueron donados por la fundación creada por el artista LeRoy Neiman, viejo amigo de Ali.Ali le regaló los dibujos a Neiman.En el que habría sido el 75mo cumpleaños de Ali, la Fundación Neiman dijo el martes que donará 21 obras de arte valoradas en más de 500 mil dólares al Centro Ali.Entre las obras están dos retratos de Ali pintados por Neiman, incluyendo una titulada "Athlete of the Century", exhibida en el centro desde el 2005.Ali murió el año pasado y Neiman en el 2012.