Ex púgiles y boxeadores activos esperan una batalla épica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La familia del boxeo mexicano confía que el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. se convertirá en un clásico en la historia del pugilismo azteca.Es la opinión de ex campeones mundiales como Carlos Zárate, Humberto González y Rafael Márquez, pero también de boxeadores en activo como Carlos Cuadras y Orlando Salido, en un sondeo.“‘Canelo’-Chávez puede convertirse en un clásico del boxeo mexicano. Sólo que lleven una buena preparación, que la realicen como debe de ser, que no tengan problema de peso para que lleguen en buena forma y tengamos una guerra entre mexicanos”, comparte Humberto “Chiquita” González, ex campeón mundial minimosca en cuatro ocasiones, al término de la misa en memoria del tercer aniversario luctuoso a la memoria de José Sulaimán, realizado en la Antigua Basílica de Guadalupe.“Va a ser una buena pelea. Creo que no vamos a decir que ahí se va. Se firmó y todo mundo quiere esa pelea. Vamos a esperar con ansiedad a que llegue el 6 de mayo para ver un gran combate. Estoy seguro que va a llenar las expectativas”, agregó el integrante al Salón de la Fama Internacional de Canastota.Carlos “Cañas” Zárate le hizo recordar su propia guerra contra otro mexicano, Alfonso Zamora, en abril de 1977, en donde salió vencedor por nocaut en el cuarto asalto, en una guerra sobre el ring del Forum de Inglewood, en California.“La pelea contra Zamora es algo que me la siguen recordando los aficionados. Esa fue una clásica, con la pelea de dos campeones que estuvo fenomenal. Ojalá la pelea de ‘Canelo’-Chávez alcance esos niveles sobre el ring”, apuntó Zárate.Rafael Márquez es otro ex monarca que sostuvo una tremenda guerra contra un connacional, Israel Vázquez, en la década pasada. Su rivalidad se dividió en cuatro peleas, con saldo de dos victorias para cada esquina, más la pérdida de un ojo para Vázquez y una operación en el ojo derecho para Márquez.“Esperemos que alcance los niveles de un combate histórico entre mexicanos, pero es difícil porque ‘Canelo’ es un peleador que va hacia adelante y luego sólo contragolpea. En tanto que Chávez, pelea igual. Son dos peleadores que han dejado todo arriba del ring y esperemos que den una buena guerra como la dimos en su momento Israel y yo, y, por qué no, que llegaran también a las cuatro batallas”, compartió el ex campeón gallo y supergallo.Incluso entre los peleadores activos hay expectativa por ver a dos de sus compañeros de profesión brindarse arriba del ring el próximo 6 de mayo, en sede por confirmar.“Será un fuerte duelo. La verdad es que todo México la ha estado esperando. El nuevo prospecto contra el ‘Hijo de la Leyenda’, todo mundo la quiere ver. Tengo un pronóstico reservado. Está difícil. ‘Canelo’ ha hecho una gran carrera últimamente, con buenas peleas. En tanto que Chávez tiene el poder en sus manos y más peso. Yo voy con Chávez, pero tendré que ir todos los días al gimnasio para checar que esté entrenando como se debe (risas)”, apuntó Carlos “Príncipe” Cuadras, ex monarca supermosca CMB.Orlando “Siri” Salido, que sostuvo la última gran batalla entre mexicanos arriba de un ring en su empate del año pasado ante Francisco “Bandido” Vargas, confía en que esta será otra gran exhibición de “guerreros” tricolores. “Puede que se convierta en un clásico, tiene con qué. Desde cuándo se querían enfrentar. Esperemos ver una guerra”, dijo “Siri”.