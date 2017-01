Atlantis, ídolo que supera fronteras

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Símbolo de la lucha libre mexicana moderna, Atlantis no se espanta ante los retos lejos de México. En especial, conoce y se mueve en Japón como una estrella, así que ser parte de “Fantasticamanía 2017” lo mantiene vivo en los costalazos de paga.



“Son ya como 32 viajes a Japón los que tengo y siempre es una experiencia maravillosa, no me canso de venir”, comparte el enmascarado desde la Tierra del Sol Naciente.



Dueño de la máscara más valiosa de la lucha libre mundial, Atlantis comenzó sus aventuras niponas desde que inició su carrera, hoy también es parte de esa cultura luchística: “Tengo muchos amigos japoneses que me reciben con los brazos abiertos, la afición japonesa es espectacular”.



“Hay mucho talento en Japón, siempre lo ha habido. Ahora están ‘Los Ingobernables de Japón’, como Naitoh, que es muy joven, pero difícil. Pero aquí está Atlantis, que tiene para eso y más”.



Ha pisado todos los escenarios del país asiático, pero llegar a “Fantasticamanía” tiene un sabor especial: “Agradecido con el CMLL y la New Japan, pero sobre todo con los aficionados de México y Japón, los quiero mucho. Es un orgullo estar aquí”.



Buen aprendiz. Como hace años Atlantis, la gira ha marcado el debut internacional de estetas como Blue Panther Jr., quien ha sufrido con “Los Ingobernables de Japón”.



“Esos luchadores son muy tramposos y montoneros y pues aquí están los resultados con lesión en hombro y codo. Pero no importa, esto se pasa, pero el aprendizaje se queda. Son dos derrotas y una victoria, pero lo importante son las experiencias y conocimientos”.



El año pasado fue The Panther quien participó en “Fantasticamanía”, ahora fue el turno del otro heredero del maestro lagunero de estar en Japón. “Agradecido por las oportunidades, qué mejor que enfrentarme a lo que está de moda en este momento en Japón como son Los Ingobernables para que la técnica y el estilo de Blue Panther Jr. siga creciendo”.