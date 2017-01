Ángel Mena ve injusta la expulsión de Peñalba

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ángel Mena, refuerzo ecuatoriano del Cruz Azul , considera que debió quitársele la suspensión a su compañero Gabriel Peñalba, quien el domingo fue expulsado -contra los Pumas- por una fuerte jugada con el chileno Bryan Rabello.El atacante sudamericano no vio mala intención en la acción del volante de contención."No sé si la palabra sea injusta (la expulsión), pero viendo la imagen, a nivel personal, puedo decir que no era para tarjeta roja", sentencia Mena, en conferencia de prensa previa al entrenamiento de La Máquina. "Son decisiones que toma el árbitro y uno no puede hacer algo".Peñalba aún es investigado por la Comisión Disciplinaria debido a un supuesto escupitajo sobre el delantero Nicolás Castillo. Si se le encuentra culpable, será suspendido seis partidos.