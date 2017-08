'Panterita' se consagra en Oriente

TIJUANA, Baja California(GH)

“Quiero demostrar de qué estoy hecho”, fue la respuesta que dio Luis “Panterita” Nery cuando se le preguntó previo a su viaje si corría riesgo en pelear en Japón por el título del mundo.



¡Pues lo demostró!



En un combate heroico y con el corazón por delante, el “Panterita” pulverizó al hasta entonces invicto Shinsuke Yamanaka, para apoderarse del cetro Gallo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en pelea que tuvo como sede Kyoto.



Nery también cumplió en acabar con el mito de que los peleadores foráneos no se coronan en suelo nipón.



Hizo lo que quiso con Yamanaka, lo tundió a lo largo de cuatro rounds, hasta que la esquina del japonés se apiadó y frenó el combate a los 2:30.



“Estoy feliz de este logro, fue un rival muy duro, como lo dije tenía que salir a noquear y presionar desde el principio”, describió Nery vía telefónica desde la tierra del sol naciente.



“Yo nunca perdí la fe en que podía coronarme, nunca, cuando sentí que lo lastimé lo seguí hasta acabarlo, así tenía que ser. Acabarlo rápido.



“Quiero ser parte de una nueva generación de boxeadores de Tijuana que se coronan”, dijo con la sobriedad que lo caracteriza.



Surgido de la colonia Planicie en la zona del bulevar Cucapah, reconoció que aunque el combate fue duro, él apenas estaba entrando en ‘calor’ y estaba listo para soltar más metralla.



“Yo sabía que venía bien preparado para los doce rounds, ni siquiera puse atención en la gente, me concentré en lo mío”, explicó a la par que dedicaba el combate a sus padres Alberto y Xiomara.



En el pleito, Nery no se anduvo con rodeos, mostró rapidez en sus combinaciones al rostro del japonés, quien tampoco tardó en desenfundar la izquierda en contra golpe.



Repitió la dosis para el segundo asalto e intercambiaron castigo para el tercero, pero el tijuanense aguantó la pegada y respondió rápido.



El cuarto fue de calle para “El Panterita”, se convirtió en un vendaval de golpes que entraron de lleno al rostro, oído y mentón de Yamanaka, quien lucía aturdido por el castigo.



Lo sacudió y puso entre las cuerdas y entonces la esquina dijo que había sido suficiente.



Para el púgil tijuanense fue su nocaut 13 de las últimas 15 salidas al cuadrilátero.



Para el recuerdo quedaron el invicto del japonés y sus doce defensas, aunque ninguna la hizo fuera de su país.



La victoria hizo recordar otras grandes hazañas de peleadores mexicanos en Japón como Daniel Zaragoza, Óscar “Chololo” Larios, Fernando Montiel y Ricardo “Finito” López.



El ‘Panterita’ es el primer campeón de Tijuana desde 2015, cuando Javier ‘Cobrita’ Mendoza perdió el fajín mínimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



En mujeres, Kenia Enriquez se consagró campeona Minimosca en mayo pasado.



El púgil de 22 años confirmó que llegará a Tijuana el miércoles tras 14 horas de vuelo de Tokyo a San Diego con escala en San Francisco, California.



El campeonato viene a coronar un vertiginoso ascenso desde su debut en 2012 siempre bajo la tutela del entrenador Ismael Ramírez.



Con apenas nueve combates en amateur, lo lanzaron al ruedo del profesionalismo mismo que hoy lo catapulta a lo mejor del boxeo mundial.



De Tijuana para el Mundo

Boxeador División

Víctor Burgos Minimosca

Javier “Cobra” Mendoza Minimosca

José “Gallito” Quirino Supermosca

Diego “Pelucho” Morales Supermosca

Luis Nery Gallo

Raúl “Jíbaro” Pérez Gallo, Supergallo

Juan J. “Dinamita” Estrada Supergallo

Erik “Terrible” Morales Supergallo, Pluma, Superpluma, Superligero

Manuel “Mantecas” Medina Pluma

Cristóbal “Lacandón” Cruz Pluma

Antonio DeMarco Ligero

Antonio Margarito Welter

Alejandro “Terra” García Superwelter

Kenia Enríquez Minimosca, Mosca

Jackie Nava Gallo, Supergallo

* Incluye peleadores no nacidos en Tijuana, pero radicados o que hicieron parte de su carrera en esta ciudad.



‘PANTERITA’ EN NÚMEROS

24 triunfos suma nery, 18 de ellos por la vía del cloroformo

13 NOCAUTS ACUMULA EN SUS ÚLTIMOS 15 COMBATES



Los campeones mexicanos del momento

Boxeador Peso

Gilberto Ramírez Supermedio FIB

Miguel Berchelt Superpluma CMB

Leo Santa Cruz Pluma AMB

Óscar Valdez Pluma OMB

Rey Vargas Supergallo CMB

Luis Nery Gallo CMB



El cinto vuelve a casa



El cinturón Gallo del Consejo Mundial de Boxeo vuelve a esta frontera.



Nery reclamó la correa que entre 1988 y 1991 perteneció a otro de los legendarios peleadores de la ciudad: Raúl “Jíbaro” Pérez, quien realizó siete defensas exitosas.



Ambos son los únicos peleadores de Tijuana que han ganado campeonato en esta categoría.



El título se ha distinguido por permanecer muchos años en un solo peleador.



En los últimos 20 años han pasado por siete campeones del mundo entre ellos Fernando “Kochulito” Montiel y Nonito Donaire.



Antes de las 12 defensas de Yamanaka, otro nipón Hozumi Hasegawa lo expuso con éxito en diez ocasiones y el tailandés Veeraphol Sahaprom en 14.



La correa ha estado en poder de otros gigantes del boxeo nacional como Rubén “Púas” Olivares, Lupe Pintor, Jesús “Chucho” Castillo, Rodolfo Martínez, Daniel Zaragoza y Víctor Rabanales.