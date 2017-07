Federer impone récord, con 8vo título en Wimbledon

LONDRES, Inglaterra(AP)

La larga espera concluyó. Y el octavo título en Wimbledon tiene para Roger Federer un sabor incluso más dulce que los anteriores.



El suizo es otra vez monarca del único major que se disputa sobre canchas de césped, y ostenta ahora en solitario el privilegio de ser el tenista que más veces ha ganado este torneo, que se realizó por primera vez en 1877.



Federer se proclamó campeón al doblegar el domingo 6-3, 6-1, 6-4 a Marin Cilic, para coronar un certamen espectacular en el que no perdió un solo set.



El desigual encuentro ante el croata fue más una fiesta de coronación que un duelo. Cuando concluyó, con un ace de Federer después de apenas una hora y 41 minutos, el flamante campeón levantó los brazos. Un minuto después, lloró, sentado a un costado de la cancha.



Sólo durante unos 20 minutos el resultado estuvo en duda. Ése fue el tiempo que Federer tardó en tomar la delantera por primera vez.



Cilic, quien recibió atención médica en el pie izquierdo durante el encuentro, jamás pudo intimidar a su adversario con los potentes saques ni las certeras voleas que lo llevaron en 2014 a su único título de un certamen del Grand Slam. En aquel US Open, el croata sorprendió a Federer y lo doblegó en sets corridos durante la semifinal, para superarlo por primera vez en su carrera.



El partido por la corona en Wimbledon le perteneció en su totalidad al suizo.



Federer rebasó a Pete Sampras y William Renshaw, quienes se coronaron siete veces en el All England Club. Pero el octavo cetro de Federer en el único major que se disputa sobre canchas de césped fue especial.



El astro de 35 años, no se coronaba aquí desde 2012. Su primer título en Wimbledon llegó en 2003 y se proclamó campeón en las cuatro ediciones siguientes.



Sampras consiguió todos sus títulos, salvo uno, en la década de 1990. Renshaw los logró todos en la de 1880, una era en que el campeón del año anterior se clasificaba automáticamente a la final y podía revalidar su título con una sola victoria.



Federer había estado cerca de rebasar a sus antecesores, sin éxito. Perdió ante Novak Djokovic las finales de 2014 y 15, además de sucumbir en las semifinales del año pasado, luego de librarse de match points en contra para imponerse a Cilic en cuartos.