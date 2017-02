No es posible aún obtener parte médico de Yasser

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente informa que de acuerdo a la información proporcionada por los médicos que atienden la lesión del jugador Yasser Corona, no es posible tener un parte médico en esta etapa de la recuperación.



Los neurocirujanos necesitan 6 semanas posteriores a la cirugía para poder tener un status actualizado sobre el resultado.



Tras ser sometido exitosamente a la cirugía en la sexta cervical, y el disco intervertebral C6-C7, Yasser se encuentra tomando dos sesiones de rehabilitación diarias en su hogar.



Faltan 3 semanas más para hacer una evaluación del status posterior a la cirugía. Corona está siendo atendido por todas las especialidades médicas para no dejar pasar ningún detalle, con valoraciones semanales y conocer el proceso de la recuperación.



Esta mañana, Corona pidió enviar un mensaje a la afición: "Quiero expresar mi agradecimiento por la atención a mi persona tras la lesión que ocurrió en semanas pasadas. De momento me encuentro trabajando en el día a día en mi recuperación, para determinar si puedo seguir jugando futbol, solo los médicos o el tiempo lo pueden decir en esta etapa", expresó Yasser.