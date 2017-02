Rusia reclama las medallas a atletas sancionados por dopaje

MOSCÚ (AP )

La federación rusa de atletismo (ARAF) no seleccionará para competiciones a los atletas que se nieguen a devolver medallas olímpicas tras casos de dopaje.



Varios atletas rusos se han negado a devolver medallas tras ser descalificados de los Juegos de 2008 y 2012 cuando se repitieron los análisis de sus muestras, dentro de un programa del Comité Olímpico Internacional.



Los deportistas que no devuelvan los trofeos "no tienen el derecho a competir en los actos deportivos de la ARAF" y no se le considerará para las selecciones nacionales ni para el sistema de pruebas antidopaje que les permitiría competir a nivel internacional como atletas neutrales.



Es improbable que la medida tenga un efecto inmediato en la mayoría de los casos, ya que los atletas descalificados por dopaje probablemente afrontaban ya sanciones de dos años en competiciones deportivas.