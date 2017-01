En mayo seré el campeón de los mexicanos: Julio César Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de su cuenta de Twitter, Julio César Chávez Jr. (@jcchavezjr1), lanzó una carta donde afronta el reto de pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 6 de mayo, dejando de lado el apellido de su padre, pues a su consideración, el día de la batalla, dedicada a todo el pueblo mexicano, demostrará lo que vale por sí solo y no su valía respaldada por el apellido de su padre, Julio César Chávez González.Respecto al combate pactado para el 6 de mayo menciona que a su consideración tendrá de su lado a todo el pueblo que “saca a sus familias adelante, no importa que tan dura se vea la situación del país. Estaré peleando allá, del otro lado, donde quieren levantarnos un muro, esta va por todos ustedes también”, explica.Concluye al mencionar que aunque “el de enfrente se va a llevar la bolsa”, él se llevará la victoria y el honor de ser el campeón de los mexicanos, de aquellos "que están en lucha, que no se agachan por nada".En la carta narra como fue que desde los 17 años soñaba con ser uno de los más grandes boxeadores mexicanos, como lo era su padre: “Desde el primer momento supe habría comparaciones, ser hijo del gran campeón mexicano es mi más grande orgullo y mi más grande reto: demostrar que heredé algo más que el apellido” menciona en el mensaje.Menciona también que su más grande satisfacción profesional fue ser el primer campeón de peso medio en México y explica que en este momento de su carrera, a los 30 años, ha podido superar actitudes inmaduras que amenazaron su carrera.