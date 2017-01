Bautista y Azulejos negocian reencuentro

TORONTO(AP )

José Bautista y los Azulejos de Toronto "trabajan muy duro" con miras a que el jardinero dominicano regrese al equipo, indicó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones el lunes.



La persona solicitó mantenerse en el anonimato dado que las negociaciones se encuentran en curso. Ambas partes discuten acuerdos por una, dos o tres temporadas.



Bautista, de 36 años, conectó 22 cuadrangulares e impulsó 69 carreras el año pasado, y registró un promedio al bate de .234 en una campaña mermada por lesiones.



Bautista (265) se encuentra en el segundo lugar, detrás de Carlos Delgado (336), en la lista de cuadrangulares de todos los tiempos en Toronto.



Luego que los Azulejos pusieron fin a un periodo de 22 años sin avanzar a playoffs al conquistar el título de la División Este de la Liga Americana en 2015, Bautista pegó un memorable jonrón de tres carreras en el quinto partido de la serie divisional frente a Texas, coronando su batazo con un lanzamiento del bate.



El dominicano no aceptó una oferta de retención de Toronto por 17,2 millones de dólares.



El fracaso de los Azulejos durante el presente periodo entre temporadas al no poder recontratar al también dominicano Edwin Encarnación no fue bien visto en Toronto, que lidera la Americana en asistencia al estadio.



Encarnación firmó un contrato de 60 millones de dólares por tres años con los Indios de Cleveland luego que los Azulejos retiraron su oferta de 80 millones y cuatro temporadas para llegar a un acuerdo con el cubano Kendrys Morales por 33 millones y tres campañas.



Encarnación pegó 42 cuadrangulares y empató con su compatriota David Ortiz, de los Medias Rojas, como líderes de carreras remolcadas de la Americana con 127.