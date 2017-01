La Volpe aprueba a sus Águilas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo La Volpe asegura que “estoy contento, vi a mi equipo bien”, pese a que su América cayó ante el Toluca 2-1 en el estadio Nemesio Díez. Achaca a la derrota a que los Diablos Rojos marcaron dos tiros de media distancia.



“Vi al equipo compacto, bien. Tenemos problemas en el último tercio que hay que trabajar. Son goles bonitos, de fuera del área. Golazos”, resume el estratega de las Águilas.



El “Bigotón” aclara que el equipo aún está incompleto, ya que Cecilio Domínguez acaba de llegar y “estoy a la espera de saber si viene alguien más, pero si no, creo que el equipo está bien. No me mata”.



“Pensamos en varios jugadores mexicanos. Pero los ponen en 8, 10 y hasta 12 millones de dólares y entiendo a la directiva que no los traiga”, expresa. Aunque manifiesta que “a todos los entrenadores nos gustaría tener al equipo completo para iniciar el torneo, pero así se dieron las cosas, no hay problema”.



La Volpe indica que le gustaría ver más sacrificio defensivo por parte de Carlos Darwin Quintero y Michael Arroyo, “para que jueguen más. Que vean a Andrés Iniesta que va de área a área”, pide.



El nuevo Diablo. A Rubens Sambueza le pareció raro haber jugado el primer partido contra su ex equipo, las Águilas. Sin embargo, el hoy jugador del Toluca manifiesta que salió contento del estadio Nemesio Díez por el triunfo de su equipo 2-1 sobre el América.



“Me voy satisfecho, porque a mi entender hice las cosas muy bien el tiempo que estuve en la cancha. Me falta ponerme a punto para estar al parejo”, explica “Sambu”. El partido fue presenciado por el seleccionador mexicano, Juan Carlos Osorio, quien debe parar a un equipo de la Liga local para el duelo amistoso contra Islandia.