Comité de Mundial 2026 abre candidaturas entre 44 ciudades

CHICAGO(AP )

El comité de la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá para organizar la Copa del Mundo de 2026 anunció el martes que abrió la licitación entre 44 ciudades que podría estar interesadas en albergar partidos.



El comité solicitó propuestas de 49 estadios. De éstos, tres se ubican en México, el Azteca en la capital, el Chivas en Guadalajara y el BBVA Bancomer en Monterrey, nueve en Canadá y el resto en Estados Unidos.



Agregó que evaluará el interés de las ciudades y elegirá una lista de posibles finalistas en septiembre. La propuesta que finalmente será enviada a la FIFA incluiría hasta 25 sedes, aunque se espera que al final sean elegidas 12 ciudades.



El Mundial de 2026 será el primero con 48 equipos. Marruecos también anunció su intención de presentar una candidatura.



Entre las sedes invitadas a la licitación están los estadios que se construyen en Los Ángeles y Las Vegas para equipos de la NFL.



A continuación, la lista de las distintas ciudades propuestas, con sus respectivos estadios y la capacidad de éstos:



MÉXICO

Ciudad de México, Estadio Azteca, 87 mil

Guadalajara, Estadio Chivas, 45.364.

Monterrey, Estadio BBVA Bancomer, 52.237.



ESTADOS UNIDOS

Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, 75 mil

Baltimore, M&T Bank Stadium, 71.008.

Birmingham, Alabama, Legion Field, 71.594.

Boston, Gillette Stadium (Foxboro), 65.892.

Charlotte, Carolina del Norte, Bank of America Stadium, 75.400.

Chicago, Soldier Field, 61.500.

Cincinnati, Paul Brown Stadium, 65.515.

Cleveland, FirstEnergy Stadium, 68.710.

Dallas, Cotton Bowl, 92.100.

Dallas, AT&T Stadium (Arlington), 105 mil

Denver, Sports Authority Field at Mile High, 76.125.

Detroit, Ford Field, 65 mil

Green Bay, Wisconsin, Lambeau Field, 81.441.

Houston, NRG Stadium, 71.500.

Indianápolis, Lucas Oil Stadium, 65.700.

Jacksonville, Florida, EverBank Field, 64 mil

Kansas City, Missouri, Arrowhead Stadium, 76.416.

Las Vegas, Raiders Stadium, 72 mil

Los Ángeles, Los Angeles Memorial Coliseum, 78.500.

Los Ángeles, LA Stadium at Hollywood Park (Inglewood), por definirse.

Los Angeles, Rose Bowl (Pasadena) 87.527.

Miami, Hard Rock Stadium, 65.767.

Minneapolis, U.S. Bank Stadium, 63 mil

Nashville, Nissan Stadium, 69.143.

Nueva Orleans, Mercedes-Benz Superdome, 72 mil

Nueva York/New Jersey, MetLife Stadium (East Rutherford), 82.500.

Orlando, Florida, Camping World Stadium, 65 mil

Filadelfia, Lincoln Financial Field, 69.328.

Phoenix, University of Phoenix Stadium (Glendale), 73 mil

Pittsburgh, Heinz Field, 68.400.

Salt Lake City, Rice-Eccles Stadium, 45.807.

San Antonio, Alamodome, 72 mil

San Diego, Qualcomm Stadium, 71.500.

San Francisco/San José, Levi's Stadium (Santa Clara), 75 mil

Seattle, CenturyLink Field, 69 mil

Tampa, Florida, Raymond James Stadium, 73.309.

Washington, DC, FedEx Field (Landover), 82 mil



CANADÁ

Calgary, McMahon Stadium, 35.650.

Edmonton, Commonwealth Stadium, 56.335.

Montreal, Stade Olympique , 61.004.

Montreal, Stade Saputo, 20.801.

Ottawa, TD Place Stadium, 24.341.

Regina, Mosaic Stadium, 30.048.

Toronto, Rogers Centre, 53.506.

Toronto, BMO Field, 28.026.

Vancouver, BC Place, 55.165.