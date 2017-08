Sharapova recibe wild card para jugar el US Open

NUEVA YORK(AP )

Maria Sharapova recibió una invitación de wild card para disputar el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.



La tenista rusa es una de ocho mujeres que recibieron el martes la invitación especial de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, y por mucho es la más famosa.



La ex número uno del mundo y dueña de cinco títulos de majors, incluyendo el US Open de 2006, jugará en su primer torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia en enero de 2016, cuando arrojó positivo al fármaco prohibido meldonio.



Sharapova fue suspendida por 15 meses por ese caso de dopaje, una sanción que culminó en abril.



Sharapova regresó al circuito de la WTA, pero su ranking actual de 148 no le permite ingresar automáticamente al cuadro principal de un Grand Slam.



El Abierto de Francia no le otorgó un wild card, y Sharapova tenía planes de jugar la ronda preliminar en Wimbledon, pero tuvo que darse de baja de la temporada de césped por una lesión del muslo izquierdo.