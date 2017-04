TIJUANA, Baja California(GH)

Club Tijuana tiene la oportunidad de reivindicar su juego y de afianzar su lugar de cara a la liguilla, se enfrenta en calidad de visitante a Jaguares de Chiapas por la fecha #14 del Clausura 2017 de la Liga MX.



Lo más relevante primer del primer tiempo



1'¡Rueda el balón en el Víctor Manuel Reyna!

Jaguares le hace los honores a Xolos por la J14 del Clausura 2017.





3'¡Primer aviso de Xolos!

Tiro de larga distancia que es desviado por un zaguero al tiro de esquina.



9'¡Falta en favor de Xolos!

Caraglio es trabado en tres cuartos de campo; Malcorra cobra el tiro libre, pero su balazo sale directo a las manos de Moisés Muñoz.



17'¡Tiro de Xolos!

Zurdazo de Caraglio que se va muy pero muy desviado de la portería defendida por Moisés Muñoz.



19'¡Nueva intentona de Xolos!

Centro de Malcorra, desde la banda izquierda, que ataja Moisés Muñoz.



30'Falla de Lajud que no pasa a mayores

El portero de Xolos trata de colgarse de la lámpara pero no lo consigue, para su fortuna no había rematadadores de Jaguares.



34'¡Jaguares se anima!

Luis Leal se escapa por la banda izquierda, pero su centro queda corto y es interceptado por un zaguero de Xolos. El cuadro de Sergio Bueno ya empieza a adelantar líneas.





44'¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL!!!

¡Goool de Jaguares! ¡Félix Andrés Micolta remata dentro del área!



45'¡Termina el primer tiempo en Tuxtla Gutiérrez!

Jaguares está derotando a Xolos por 1-0. En unos minutos volvemos con las acciones del segundo tiempo.