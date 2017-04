Isco rescata triunfo para un Madrid pensando en la Champions

BARCELONA, España(AP)

El Real Madrid reservó a sus estrellas el sábado, pero Isco Alarcón reclamó su condición de astro con un doblete decisivo para remontar y ganar agónicamente por 3-2 en cancha del Sporting de Gijón en la liga española.



Con el segundo gol de Isco en el último minuto, el puntero amplió momentáneamente a seis unidades su ventaja sobre el escolta Barcelona, que recibe a la Real Sociedad al cierre de la jornada, y visitará al equipo blanco el próximo domingo en el clásico; un cruce que se antoja clave, a falta de siete fechas para el final del campeonato. Los blancos tienen un partido pendiente contra el Celta de Vigo.



El Atlético de Madrid, tercero con 65 puntos, amplió a cuatro su margen sobre el cuarto posicionado Sevilla, al vencer 3-0 al colista Osasuna con otro doblete de Yannick Carrasco.



El atacante belga abrió el marcador desde fuera del área a los 30 minutos, amplio de cabeza a los 47, y vio como Filipe Luis (61) también marcó tras asistencia del argentino Angel Correa, quien provocó un primer penal fallado por Carrasco en los instantes finales.



Las paradas de Salvatore Sirigu, que también salvó otra pena máxima de Thomas Partey en los descuentos, fueron la única buena noticia para Osasuna, ya prácticamente descendido.



En el Atlético, el técnico argentino Diego Simeone reservó a titulares habituales de cara al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones del martes contra el Leicester, tras vencer 1-0 de local.



"No sé qué nos pasa con los penales. Muy feliz por los tres puntos, que eran tan importantes como el partido del martes", comentó Carrasco.



Zinedine Zidane dio descanso a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema por el Madrid, pendiente también de recibir al Bayern Munich. Tampoco estuvo la tercera pieza del tridente atacante, Gareth Bale, quien sufrió su enésima lesión en la victoria 2-1 de la ida.



El triunfo liguero fue sufrido para los merengues, que empezaron perdiendo con un gol de Duje Cop a los 14 minutos, igualaron por vía de Isco (17), y nivelaron de nuevo gracias a Alvaro Morata (59) el tanto previo de Mikel Vesga (50) por el Sporting.



No hubo más dianas hasta el último minuto, momento en que apareció de nuevo Isco para definir el choque, y allanar de paso el camino al título.



"Isco se lo merece, como el resto. Tuvimos poco tiempo para descansar. Nos dejamos la piel. Los que entraron lo hicieron fenomenal. Ahora toca pensar en el Bayern", dijo el lateral Marcelo.



En el primer partido de la jornada, Joselu y Pedro Mosquera marcaron y el Deportivo de La Coruña derrotó 2-0 al Málaga para sumar tres puntos que lo alejan del descenso.



Pese al once desvirtuado, el Madrid se hizo mayormente con el control del partido en Gijón, aunque pareció tomarse el arranque con algo de parsimonia, registrando un cabezazo alto de Lucas Vázquez antes del gol del Sporting, anotado de volea por Cop.



Descuidado por la defensa, el croata se infiltró en el área y remató con la zurda un pase bombeado por Vesga a la espalda de Nacho Fernández y Sergio Ramos quienes pecaron de falta de intensidad.



El roto lo enmendó Isco con un golpe de genio en el área rival, donde controló un cruce raso y sorteó hasta tres rivales pasándose la pelota por detrás del talón y alojándola en el rincón más lejano de inapelable zurdazo.



Parecía cuestión de tiempo para que los visitantes cobraran ventaja, pues Nacho cabeceó solo en boca de gol, obligando a una gran atajada de Iván Cuéllar.



Sin embargo, fue el Sporting el que retomó la iniciativa con un tiro libre redireccionado por Jean-Sylvain Babin hacia la testa de Vesga, quien bombeó lo justo como para evitar el vuelo de Casilla y ver como el balón moría junto al poste opuesto.



También por vía aérea llegó el nuevo empate del Madrid, un imperial remate de Morata tras centro de Danilo por la derecha, y que reabrió las esperanzas de triunfo para el equipo de Zidane.



Lo tuvieron en una misma secuencia Isco, el más eléctrico de los centrocampistas, tras una brillante conducción en que se emborrachó de pelota, y Marcelo, ingresado desde la banca y autor de un latigazo que lamió el poste.



Pero la gloria para Isco se haría esperar al último suspiro, con el Madrid necesitado de una nueva genialidad que aportó el malagueño con un derechazo seco desde el límite del área, que pasó entre las piernas de Babin y besó la red ante la inútil estirada de Cuéllar.



"Lo más importante han sido los tres puntos. Siempre he dejado claro quiero estar en el Real Madrid muchos años. Zidane toma las decisiones", declaró Isco.