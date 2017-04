Bottas logra la pole del GP de Bahrein

SAKHIR, Bahrein (AP)

Valtteri Bottas superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton al final de la clasificación y conquistó el sábado la pole del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula Uno. Hamilton se adjudicó la pole en las dos primeras carreras del año y tenía el mejor tiempo, hasta que su compañero del equipo Mercedes lo superó en la última vuelta. El piloto finlandés consiguió la primera pole de su carrera."Me tomó algunas carreras, pero ojalá sea la primera de muchas", dijo Bottas. "Estoy mejorando con los ajustes del vehículo, me siento cada vez más cómodo".Bottas cronometró 1 minuto, 28.769 segundos en el circuito de 5,4 kilómetros de Sakhir, y de paso negó a Hamilton la posibilidad de conseguir su 64ta pole. El alemán Sebastian Vettel largará tercero en su Ferrari. Hamilton marcó 1:28.792."Así de luchada debería ser la clasificación siempre, nos obliga a exigirnos al límite", dijo Hamilton , quien había arrancado desde la pole en Bahrein los dos últimos años. "Estoy contento con mi desempeño".Vettel quedó algo decepcionado por su tercer puesto en la parrilla."Crucé la meta, miré arriba y vi que ambos estaban al frente", dijo el alemán."Sinceramente, cuando me dijeron mi tiempo me sentí un poco decepcionado. Cuatro décimas de segundo (de diferencia) fue mucho más de lo que esperaba, tomando en cuenta lo bien que se sintió la vuelta".Bottas, de 27 años, ahora buscará su primer triunfo en su 80va carrera.El finlandés se fue de Williams para manejar con Mercedes esta temporada en reemplazo de Nico Rosbrerg, quien se retiró de la F1 pocos días después de conquistar el campeonato del año pasado. Bottas tiene 10 podios en su carrera, pero su mejor resultado ha sido un segundo puesto.Instantes después de salir de sus vehículos, Hamilton abrazó a Botas y le estrechó la mano con fuerza."Valtteri tuvo un gran ritmo", dijo el británico.Daniel Ricciardo (Red Bull) largará cuarto, seguido por Kimi Raikkonen (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). El mexicano Sergio Pérez partirá 18vo en su Force India. Hamilton y Vettel se repartieron las dos primeras carreras de la temporada en Australia y China, y están empatados en la cima del campeonato."Es fabuloso que los equipos estén tan cerca, eso motiva a los pilotos a dar lo mejor de sí", comentó Hamilton . "Mientras más pilotos haya en la pelea, más intensa es la competencia".