Warriors, a extender sus dominios en NBA

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de 82 partidos de temporada regular, las mejores 16 quintetas buscarán el ansiado trofeo Larry O’Brien.La campaña terminó y, por tercer año consecutivo, los Warriors de Golden State se apuntan como los máximos favoritos.Los de la Bahía no superaron la marca de 73 juegos ganados y nueve perdidos, que el año pasado fue récord en la NBA , pero que no pesó en las Finales, pues perdieron ante los Cavaliers de Cleveland.Golden State terminó la campaña con registro de 67-15, la misma de hace dos años, cuando consiguió el cuarto campeonato en su historia.El domingo, el dos veces Jugador Más Valioso, Stephen Curry; la contratación bomba Kevin Durant, y Klay Thompson enfrentarán a los Trailblazers de Portland.Los Warriors promediaron 115.9 puntos en la temporada, los mejores en toda la liga.Golden State quiere quitarse la espina que le dejó LeBron James en junio de 2016.“The King” rompió varios récords durante los seis meses de campaña. James llegó a 28 mil 787 puntos en su carrera y se convirtió en el séptimo líder anotador en la historia de la NBA . Superó a leyendas como Shaquille O’Neal, Moses Malone y Elvin Hayes.El “Hijo pródigo” de Ohio ahora es el único profesional que ha llegado a las 27 mil unidades, 7 mil rebotes y 7 mil asistencias.Este sábado por la tarde, Cleveland recibe a los Pacers de Indiana.Con dos años en las Finales y siempre en la lucha por ser los mejores, los Cavs sufren de un desgaste. De sus últimos 11 juegos, perdieron siete. Los monarcas soltaron la etiqueta del mejor equipo en la Conferencia del Este.Los Celtics de Boston, máximos ganadores en la NBA , regresaron a ese puesto que les es familiar, pero que dejaron olvidado por años.Con un Isaiah Thomas maduro, Boston conquistó el primer lugar del Este. La última vez que la franquicia fue líder en su Conferencia, ganó su título 17.Los Celtics tendrán la ventaja de la localía en cada serie de postemporada que disputen, mas no ganan una desde 2012.La Conferencia Oeste pinta más fuerte. Los Spurs de San Antonio (61-21) y los Rockets de Houston (55-27) terminaron con mejor registro que Boston.James Harden, del equipo texano, apunta para convertirse en el Jugador Más Valioso de la campaña.“The Beard” disputó 81 juegos, con un promedio de 29.1 puntos por cotejo y 11.2 asistencias.El domingo tendrá enfrente a Russell Westbrook, del Thunder de Oklahoma, quien podría arrebatarle el galardón, tras romper la marca de triple-doble, en 42 partidos.El visionarioLarry O'Brien fue un distinguido político estadounidense y fue el tercer Comisionado de la NBA En su tiempo como administrativo, expandió la Liga de 18 a 23 equipos y negoció el contrato más jugoso de televisión en la historia de la organización.