Xolos busca sumar puntos en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Club Tijuana tiene la oportunidad de reivindicar su juego y de afianzarse de cara a al liguilla en calidad de visitante, cuando viviste hoy a Jaguares de Chiapas por la fecha 14 del Clausura 2017 de la Liga MX.



El juego será a las 15:00 horas en el Estadio Zoque, en donde en su historia en Primera División, Xolos tiene marca de dos victorias, un empate y dos derrotas. El triunfo más reciente fue en la jornada 10 del Clausura 2016 por 2-1.



Con 22 puntos, los fronterizos son el cuarto lugar de la tabla y Jaguares es décimo quinto con 14 unidades. Los caninos no pueden dejar puntos en el camino, ya que el octavo lugar es Pachuca con 19.



Los canes aztecas son la mejor ofensiva del torneo con 25 tantos, además de tener al sublíder de goleo, Avilés Hurtado con siete dianas, pero sus últimos dos encuentros registran cinco tiros a puerta y un gol a favor.





La roja que recibió Juan Carlos Núñez el juego anterior significó otra baja más en el aparato defensivo, pero en los canteranos el central Carlos Vargas de 18 años de edad y el lateral Hiram Muñoz de 21 años han entrado al quite de la mejor forma.



En sus últimos cinco partidos, los dirigidos por Sergio Bueno han sacado dos puntos, productos de dos empates, tienen once goles en contra y tres a favor.