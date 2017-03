Mourinho: Critican a Pogba por envidia

LONDRES (AP )

José Mourinho defendió el miércoles a Paul Pogba, al señalar que los que critican al futbolista más caro del mundo están envidiosos "y tienen problemas en sus vidas".



Nacido en las inferiores de United pero formado como profesional con la Juventus, Pogba llegó a Manchester United esta temporada en una transferencia que costó 105 millones de euros (en ese momento 116 millones de dólares).



El mediocampista francés ha tenido altibajos con United, y suma apenas cuatro goles y tres asistencias en 25 partidos por la liga Premier. Sin embargo, el técnico aseguró que está "muy contento" con su estrella de 24 años, y cree que las críticas son inmerecidas.



"Creo que el mundo está perdiendo sus valores, y todos lo sabemos", dijo Mourinho. "Hay tanta envidia que hasta me da miedo, especialmente por la próxima generación, si las cosas siguen así".



"No es la culpa de Paul si recibe 10 veces la cantidad de dinero que recibieron otros jugadores muy buenos en el pasado. No es su culpa que algunos analistas tengan problemas con sus vidas y necesiten de cada moneda para sobrevivir, y Paul es un multimillonario. No es su culpa. Creo que se merece respeto".



Pogba es el jugador de mayor cartel publicitario de United, y las pantallas publicitarias desplegaban su emoji de Twitter en partidos recientes en Old Trafford.



United rompió el récord de transferencias para fichar a Pogba, quien se fue a la Juventus en 2012 cuando su contrato expiró y tras no llevarse bien con el entonces timonel Alex Ferguson.