Real Madrid se sobrepone a susto y doblega 3-1 a Napoli

(AP )

El campeón defensor Real Madrid se recuperó de un susto inicial para vencer el viernes 3-1 al Napoli y mantenerse rumbo a su séptima aparición consecutiva en los cuartos de final de la Liga de Campeones.Karim Benzema, Toni Kroos y Casemiro marcaron por el Madrid luego de que Lorenzo Insigne pusiera al frente al Napoli con un extraordinario tanto a menos de 10 minutos de iniciado el juego de ida de los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.El atacante italiano marcó desde muy fuera del área, al tomar mal parado al portero costarricense Keylor Navas.En apenas su segunda aparición en octavos de final, el Napoli se quedó a un solo juego de igualar su racha de 19 partidos sin perder en todas las competencias.El Madrid, que ganó su onceava Champions la campaña anterior, alargó su marcha de juegos como local sin conocer la derrota en el torneo europeo a 12 encuentros. El juego de vuelta se disputará el 7 de marzo en Nápoles.Con el legendario astro argentino Diego Armando Maradona apoyando desde la tribuna, y con el aliento de casi 5.000 seguidores, el Napoli tuvo un inicio perfecto al ponerse al frente a los ocho minutos."Pese al resultado, creo que hicimos un buen partido", dijo Insigne."Ahora debemos jugar la vuelta en el Estadio San Paolo y estoy seguro que lucharemos aún más. El Real Madrid es campeón del mundo, un equipo con 18 jugadores fenomenales, pero no veo una enorme diferencia como lo sugiere el resultado. Tal vez cometimos demasiados errores, esto nos obligará a trabajar aún más.Benzema empató 10 minutos más tarde con cabezazo a centro de Dani Carvajal desde la derecha, su primer gol en seis juegos. El francés es el máximo artillero del Madrid en la actual edición de la Liga de Campeones con cinco tantos, y estuvo a punto de sumar uno más en un contragolpe justo antes del descanso, pero su disparo impactó el poste.Kroos puso al Madrid al frente con un tiro en los límites del área a los 40 minutos, luego de que Cristiano Ronaldo despejara la zona y dejara sin marca al alemán. Casemiro selló el triunfo con una volea perfecta desde fuera del área a los 54 minutos.Al Napoli le invalidaron un gol por fuera de lugar a los 80 minutos de acción.Ronaldo tuvo una gran oportunidad de marcar a los 28 minutos, pero si disparo a corta distancia salió por encima del horizontal.En otro partido de ida por los octavos de final, el Bayern Munich acalló las críticas con una fulminante goleada de 5-1 sobre el Arsenal en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, para ponerse con un pie en la siguiente fase.Thiago Alcántara marcó un doblete en una actuación soberbia, mientras que Arjen Robben, Robert Lewandowski y el sustituto Thomas Muller cerraron la cuenta. El Arsenal ahora enfrenta una tarea casi insuperable durante el encuentro de vuelta a disputarse el 7 de marzo, pese a que el chileno Alexis Sánchez marcó el gol del empate temporal en la primera mitad.El Bayern no había convencido en sus cinco juegos después del descanso invernal, al lucir cansado y carente del dominio que desplegó al inicio de la temporada. Pero los locales no tardaron en tomar el control del encuentro.No hubo mucho que el arquero colombiano del Arsenal, David Ospina, pudiera hacer para evitar que Robben abriera el marcador a los 11 minutos. Con espacio para trabajar, el holandés hizo un recorte al centro y sacó un potente disparo que pasó justo debajo del horizontal.El Bayern dominó y parecía solo cuestión de tiempo antes de que ampliara el marcador. En su lugar, el Arsenal recibió una bocanada de aire fresco cuando Lewandowski derribó al capitán del Arsenal, Laurent Koscielny y el árbitro sancionara el penalti sobre la media hora de partido.Ante el abucheo de los aficionados locales, Manuel Neuer atajó el mal cobro de Sánchez, quien erró nuevamente en el rebote, pero el chileno acalló la ovación al concretar en una tercera oportunidad.De repente, el momento se puso del lado del Arsenal. Granit Xhaka dejó ir una clara oportunidad al sacar un disparo justo a la humanidad de Neuer y Mesut Ozil tuvo la posibilidad del 2-1 antes del descanso, pero Neuer salió nuevamente al rescate del Bayern.En la segunda mitad el conjunto alemán se apoderó del encuentro, una vez que el Arsenal perdiera al central Koscielny a los 49 minutos.Robben y Philipp Lahm se combinaron por la derecha y éste último sacó un certero servicio para que Lewandowski se levantara entre dos defensas y marcar de cabeza a los 52 minutos.El atacante polaco posteriormente habilitó de talón para que Thiago ampliara la cuota tres minutos más tarde.El Bayern tuvo más oportunidades de castigar, primero a través de Lewandowski, quien dejó su tiro en el travesaño tras burlar al portero, y luego por conducto de Robben, quien fue bloqueado por Kieran Gibbs, ilegalmente de acuerdo a los jugadores de Bayern, quienes exigieron un penalti que nunca llegó.Los reclamos quedaron en el olvido cuando Thiaggo marcó su segundo tanto minutos más tarde, gracias a un tiro desviado producto de un corner, y Muller cerró la tanda dos minutos después de ingresar al campo a los 86.