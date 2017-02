América toma aire para enfrentar el gran Clásico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Agustín Marchesín fue el único que no perdió la calma. Mientras sus compañeros se lamentaban por el penalti que Érik Pimentel cometió al delantero William Guzmán, el guardameta argentino se acercó para hacer una promesa al “Puma”.



La cumplió menos de dos minutos después, cuando atajó el penalti (50’) que preservó la apretada victoria del América sobre los Coras de Tepic en la Copa MX (1-0).



Dosis de oxígeno para las Águilas justo antes de disputar el Clásico de Clásicos. Resultado que calma un poco el entorno del entrenador Ricardo Antonio La Volpe, aunque no mucho más que eso.



Quedó claro con el nuevo abucheo tras el silbatazo final. Esta vez, la petición para que el “Bigotón” deje el banquillo azulcrema no fue tan sonora, pero se debió principalmente a la pobre entrada en Santa Úrsula.



Las dudas en torno al equipo, que el cotejo se efectuará en día hábil (San Valentín) y el poco cartel del adversario generaron que poco menos de 5 mil aficionados acudieran.



Demasiadas butacas vacías para el último ensayo previo al choque con el Guadalajara. Aunque La Volpe optó por reservar a buena parte de su arsenal.



Marchesín y Daniel “Chepe” Guerrero fueron los únicos titulares habituales que arrancaron el duelo que dejó al América como líder del Grupo 3 en la Copa.



Tiene las mismas seis unidades y hasta idéntica diferencia de goles (+1) que el club nayarita, pero ha anotado una vez más (seis por cinco), lo que le otorga la cima.



Y un panorama menos complicado en el torneo, mas resulta poco para un pueblo que no se identifica con la versión más “lapuentista” del “lavolpismo”.