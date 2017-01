Sevilla trunca racha invicta del Real Madrid

MADRID, España(AP )

Con dos tantos en los últimos seis minutos, incluido un autogol de Sergio Ramos, el Sevilla volteó este domingo la diana inicial de Cristiano Ronaldo y derrotó 2-1 al Real Madrid en la liga española, truncando una racha de 40 partidos invictos para el cuadro blanco en todas las competiciones.La racha, la mejor para un club español, quedó para la historia, pero el Madrid lamentó no haber aumentado su colchón sobre los sevillistas en la carrera por el campeonato, que sigue comandando con 40 puntos por los ahora 39 que acumula el equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli."Sabíamos que iba a pasar algún día. Es difícil aceptar la derrota, pero estoy orgulloso, jugamos muy bien", dijo el técnico del Madrid Zinedine Zidane.Los madridistas tienen pendiente la disputa de un partido correspondiente a la fecha 16 contra Valencia, aplazado en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes. Cuentan aún dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, vencedor el sábado por 5-0 sobre Las Palmas.Cristiano transformó un penal a los 67 minutos y alcanzó las 12 dianas en el torneo, a dos de distancia del argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, ambos del Barsa y máximos goleadores de la competición.Sin embargo, el Madrid no logró dejar invicto su arco en el estadio Sánchez Pijzuán, donde solo tres días antes había encajado tres goles en el empate frente al Sevilla, y que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey.Ramos, entonces pitado por la hinchada local por su pasado sevillista y autor de un gol de penal, marcó esta vez en su propio arco a los 85 minutos y permitió a los de Sampaoli soñar con la remontada, que culminaría en los descuentos Stevan Jovetic, recién fichado e ingresado de suplente.Anteriormente en la jornada, Martín Montoya y Santi Mina le dieron al Valencia el triunfo 2-1 ante el Espanyol, sumando tres puntos que le permiten despegarse de los puestos de descenso.Montoya anotó a los 17 minutos y Mina marcó el segundo tanto a los 73. David López (85) descontó por el cuadro "periquito", actual undécimo.Valencia, que quedó cuatro puntos por encima del descenso, no ganaba en la liga desde octubre.