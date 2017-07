Berchelt no quiere soltar el cinturón

Los Ángeles, California()

A finales de enero pasado, con las apuestas en contra, Miguel Berchelt consiguió uno de los triunfos más sorpresivos en el año al noquear a Francisco Vargas. El título superpluma del CMB que obtuvo esa noche lo quiere resguardar por mucho tiempo.



Mañana se medirá al ex monarca japonés Takashi Miura, quien de los 31 triunfos que tiene, 24 fueron por nocaut.



"Vengo bien preparado, sé que voy a enfrentar a un gran peleador que fue campeón del mundo. Miura es un típico japonés kamikaze que viene por la victoria y por eso me preparé bien", externó Berchelt en conferencia de prensa.



El mexicano es todavía más efectivo a la hora de terminar los combates antes de los rounds pactados. Tiene el 88% de sus triunfos por la vía rápida, por lo que el pleito del sábado en la noche, promete no llegar a los 12 rounds.



"Lo respeto, sé que será una gran pelea por parte de los dos y esperemos llevar esa victoria a México, darle un gran show a mi raza mexicana", concluyó el "Alacrán", quien no pierde desde el 15 de marzo de 2014.



Miura, quien presume triunfos contra mexicanos como Gamaliel Díaz, Sergio Thompson y Dante Jardón, quiere recuperar el cetro que perdió con Vargas en noviembre de 2015, confiado en su preparación, aunque sin descuidar la pegada de Berchelt.