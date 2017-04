Se desploma avioneta en Cancún; muere empresario

(SUN)

Una avioneta se desplomó este sábado durante los ensayos previos al Aeroshow, cuya inauguración estaba prevista para mañana sábado en el Autódromo de Cancún.



Autoridades municipales confirmaron que en el accidente falleció el empresario Eduardo Toledo Parra, organizador del evento que tradicionalmente se realizaba en Cozumel y que por primera vez se programó para efectuarse en Cancún.



De acuerdo con información preliminar, el accidente se registró esta tarde durante los ensayos que se realizaban a propósito del evento.



Aun no se determinan las causas de la tragedia, pero se informó que la avioneta se precipitó al vacío al intentar aterrizar en el autódromo.



La aeronave cayó en una área de manglar cercana al aeródromo; al sitio han arribado elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de Seguridad Publica y de la Policía Federal.



Se prevé la posible cancelación del Aeroshow que iniciaría mañana sábado y continuaría el domingo, lo cual aún no ha sido confirmado. El cuerpo de Bomberos no reporta heridos.



Eduardo Toledo era también propietario de un canal de televisión local y decidió cancelar el evento en Cozumel, por diferencias con el ayuntamiento.