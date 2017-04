Ataque fueron "los 15 minutos más largos y duros": Bartra

DORTMUND, Alemania(AP)

Marc Bartra afirmó que el ataque con bombas contra el Borussia Dortmund en el que resultó herido fueron "los 15 minutos más largos y duros de mi vida".



El zaguero español fue operado por lesiones del brazo y la muñeca después que tres explosiones destrozaron una ventaja del autobús del equipo el martes, antes de un partido contra Mónaco en Dortmund por los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida", escribió Bartra el viernes en su cuenta de Instagram, junto con una foto en la que aparece en cama con el brazo derecho y la muñeca izquierda vendados.



"Creo que el shock de estos días va disminuyendo cada vez más y a la vez se suman las ganas de vivir, de luchar, de trabajar, de reír, de llorar, de sentir, de querer, de creer, de jugar, de entrenar, de seguir disfrutando de mi gente, seres queridos, compañeros, de mi pasión, de defender, de oler el césped como hago antes de que empiece el partido y motivarme", agregó.



El técnico de Dortmund, Thomas Tuchel, dijo que Bartra podría volver a jugar en unas cuatro semanas.



"Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras. Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto", agregó el futbolista.



El partido del martes fue pospuesto hasta el miércoles, y Dortmund perdió 3-2.



Las autoridades alemanas detuvieron a una persona por el atentado, aunque todavía no están seguras de que haya participado directamente en los bombazos.