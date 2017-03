Disculpe usted

Zapopan, Jalisco(GH)

Todo quedó una disculpa para México, una disculpa que también fue confusa.La delegación mexicana que realizó la protesta hacia las Grandes Ligas por la confusión tras su eliminación ante Venezuela, recibió una carta aclaratoria por parte del máximo organismo del beisbol mundial en respuesta a la inconformidad."Antes de que el Comité Técnico emitiera una determinación, algunos medios, incluidas las cuentas de redes sociales del Clásico Mundial y MLB Network (televisión), reportaron de manera incorrecta que México en vez de Venezuela jugaría el desempate, lo cual causó una gran confusión."Mientras reconocemos y entendemos la decepción de la Federación, los jugadores del equipo de México y los aficionados mexicanos con el resultado, WBCI agradece la participación del equipo mexicano en el torneo", se lee en el comunicado emitido sólo en inglés.Pese a que en el mismo documento no se lee con claridad que la MLB ofrece disculpas al equipo mexicano, el empresario y principal patrocinador del evento en México, Carlos Bremer, aseguró que los directivos estadounidenses reconocieron su error.Además del empresario regiomontano, el capitán del equipo azteca Adrián González y el directivo de Charros de Jalisco, Salvador Quirarte ofrecieron una rueda de prensa para ponerte punto final a la novela."Nosotros obtuvimos esto (la carta) de gente que tuvo buena intención con México, pero que está atrapada en lo que dicen que es su regla, pero que no se pueden mover, porque es una regla que así la interpretan ellos, pero que ni sus mismos medios la interpretan igual", dijo.El pelotero de Dodgers , quien en la madrugada de ayer había declarado que probablemente no volvería a jugar el Clásico Mundial, afirmó que el torneo de selecciones no significa negocio para los propietarios de los 15 equipos que integran las Grandes Ligas."No les interesa para nada. Les interesa porque mueve el beisbol mundial, pero en sí no es algo muy bueno para los dueños", declaró.En la rueda de prensa ofrecida ayer, el "Titán" evadió las preguntas sobre su posible renuncia a otro Clásico al indicar que por el momento se enfocará en el crecimiento de la pelota en México.De acuerdo al propio cañonero mexicano, una de las explicaciones que recibieron tras la eliminación fue que se utilizó el mismo criterio que en el primer Clásico."La interpretación que ellos tienen es que en el Clásico de 2016 hubo un desempate de una forma muy similar y se dio una resolución de esa forma. Se están basando a eso. Es como decir lo que pasó antes fue lo que estamos haciendo hoy y no vamos a cambiar de ahí", expresó.