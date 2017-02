Oakley sí podrá volver al Madison Square Garden

NUEVA YORK(AP )

El Madison Square Garden ha levantado la prohibición para que el ex astro de los Knicks de Nueva York Charles Oakley volviera a ingresar en ese recinto, informó el martes una persona al tanto de las discusiones sobre el tema.La persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque las conversaciones son de índole privada, dijo que Oakley, quien fue arrestado la semana anterior durante un partido, podrá volver a la arena.El presidente del Madison Square Garden, James Dolan, anunció el viernes que Oakley no podría regresar. Su declaración se produjo el viernes, dos días después de que el ex ala-pívot se enfrascó en un altercado con personal de seguridad durante un encuentro.Ambas partes se reconciliaron rápidamente, al parecer gracias a una conversación dentro de las oficinas de la NBA , en la que mediaron el comisionado Adam Silver y el legendario Michael Jordan.Jordan y Oakley fueron compañeros en Chicago, antes de que este último fuera cedido en canje a Nueva York. Ahí, se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los fanáticos, de 1988 al 98.