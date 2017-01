Cecilio libra la ley y llega al América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cecilio Domínguez está prácticamente amarrado por el América para ser su próximo refuerzo de cara al Clausura 2017.



Pero este viernes, el paraguayo vivió un culebrón por un problema legal, que pudo resolver: Estaba acusado en su País de haberle propinado tres patadas a su ex pareja.



El volante, que se desempeña regularmente en la banda izquierda, fue declarado en rebeldía por no presentarse ante un citatorio de la fiscalía, y se ordenó su aprehensión inmediata. Al enterarse, Domínguez abandonó voluntariamente la concentración del Cerro Porteño, club en el que entrenó, para presentarse en el Juzgado, de acuerdo con el diario ABC paraguayo.



La imputación que cargó en su contra el mediocampista era la de haber agredido a la que fuera su mujer los días siete, ocho y nueve de marzo de 2016, “cuando ésta le reclamó el abandono del que eran víctimas ella y su menor hijo”, según relata el rotativo en su portal web.



Según la acusación, Domínguez “le obligó [a su entonces pareja] a tener relaciones sexuales en varias ocasiones. La imputación se basa en el informe psicológico de la doctora Graciela Zelada, del Poder Judicial, que señala ‘desorden de estrés postraumático, por violencia’”.



El jugador dijo desconocer los hechos por los que se le denunció, además, alegó que la parte acusadora le indicó que en caso de que no le pagara los 10 millones de guaraníes —mil 700 dólares— procedería penalmente en su contra.